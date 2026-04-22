Путин проведет переговоры с президентом Сейшельских Островов Эрмини

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Сейшельских Островов Патриком Эрмини. Встреча пройдет 22 апреля в Кремле.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, основной темой встречи станет укрепление двустороннего партнерства в политической, экономической и гуманитарной областях, а также обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

Патрик Эрмини, ранее занимавший пост спикера парламента, возглавил государство после второго тура выборов в октябре прошлого года. По их итогам в МИД России подтвердили готовность Москвы сотрудничать с новыми властями страны для укрепления российско-сейшельских связей.