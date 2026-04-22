Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбер выплатит рекордные 850,2 млрд рублей дивидендов за 2025 год

Наблюдательный совет Сбера рекомендовал принять решение о выплате дивидендов в размере 850,2 млрд рублей (37,64 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию).

Информация об этом появилась на сайте центра раскрытия информации.

«На выплату дивидендов направить 850 172 722 720,00 рубля, прибыль в размере 832 572 071 849,11 рубля оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк», — говорится в сообщении.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 20 июля.

В марте председатель правления банка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Сбербанк планирует направить на выплату дивидендов по итогам 2025 года рекордную сумму в размере 853 млрд рублей.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв между тем рассказал, что граждане с вкладами в Сбербанке СССР до 1991 года и их наследники имеют право на компенсационную выплату.

