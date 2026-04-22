Сбер выплатит рекордные 850,2 млрд рублей дивидендов за 2025 год

Наблюдательный совет Сбера рекомендовал принять решение о выплате дивидендов в размере 850,2 млрд рублей (37,64 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию).
Информация об этом появилась на сайте центра раскрытия информации.
«На выплату дивидендов направить 850 172 722 720,00 рубля, прибыль в размере 832 572 071 849,11 рубля оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк», — говорится в сообщении.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 20 июля.
В марте председатель правления банка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Сбербанк планирует направить на выплату дивидендов по итогам 2025 года рекордную сумму в размере 853 млрд рублей.
Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв между тем рассказал, что граждане с вкладами в Сбербанке СССР до 1991 года и их наследники имеют право на компенсационную выплату.