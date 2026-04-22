В Иране считают, что перемирие позволит США подготовить новый удар по республике

РАБАТ, 22 апреля. /ТАСС/. Объявленное Вашингтоном продление перемирия с Ираном является уловкой и позволит ему подготовить новый неожиданный удар по Ирану. Такое мнение выразил советник спикера Меджлиса (парламент) Ирана Махди Мохаммади.
«Продление режима прекращения огня ничего не значит», — написал он в X. По его убеждению, США как проигравшая сторона «не могут диктовать условия». Кроме того, как считает Мохаммади, «продолжение блокады [иранских портов] ничем не отличается от бомбардировок и должно получить военный ответ».
«Продление режима прекращения огня, безусловно, является уловкой, позволяющей [Соединенным Штатам] выиграть время для внезапного удара по Ирану», — утверждает он.