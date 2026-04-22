Обломки БПЛА повредили несколько зданий на Кубани

В Приморско-Ахтарске Краснодарского края обломки БПЛА повредили несколько зданий, сообщили в региональном оперштабе.
Уточняется, что пострадавших нет.
«На одной из улиц в двух коммерческих и одном административном здании выбило окна. Также в частном доме повреждены стена, дверь, окно и забор», — отметили в ведомстве.
Ранее в Севастополе отразили атаку ВСУ.
Также мирная жительница пострадала в Белгороде в результате атаки БПЛА Вооружённых сил Украины.
Узнать больше по теме
