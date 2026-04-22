В Белом доме подтвердили, что визит делегации США в Пакистан отложен

Вылет американской делегации в Пакистан для переговоров с представителями Ирана отложен, так как Вашингтон ожидает предложений от Тегерана по урегулированию конфликта.

Вылет американской делегации в Пакистан для переговоров с представителями Ирана отложен, так как Вашингтон ожидает предложений от Тегерана по урегулированию конфликта.

Об этом говорится в заявлении представителя Белого дома, передаёт РИА Новости.

«В свете публикации президента Трампа в Truth Social, подтверждающей, что Соединённые Штаты ожидают от иранской стороны единого предложения, запланированная на сегодня поездка в Пакистан не состоится», — сказано в сообщении.

Ранее в NYT уже писали, что поездку вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад отложили из-за отсутствия ответа Ирана.

Глава Мининформа Пакистана Аттаулла Тарар также заявил, что в Иране не подтвердили участия делегации в переговорах с США в Исламабаде.

