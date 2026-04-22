Гросси: Устав ООН не нуждается в интерпретации Секретариата организации

Кандидат на пост генсека организации подчернул, что положения документа необходимо соблюдать.

ООН, 22 апреля. /ТАСС/. Положения Устава ООН не нуждаются в дополнительной интерпретации Секретариатом всемирной организации, в том числе по вопросам территориальной целостности и права нации на самоопределение. Об этом заявил кандидат на пост генсека ООН, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Безусловно, Устав, который является целостным документом и который необходимо читать во всей его целостности, не нуждается в интерпретации. Его нужно соблюдать, и именно это я буду пытаться делать, если буду избран на пост генсека», — сказал он на слушаниях в штаб-квартире организации, отвечая на вопрос политкоординатора постпредства РФ при ООН Дины Гильмутдиновой о том, может ли Секретариат толковать Устав всемирной организации по своему выбору.

В январе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в ответ на вопрос ТАСС, что Секретариат ООН пришел к выводу, что право народов на самоопределение неприменимо в ситуации с Крымом и Донбассом. По его утверждению, в упомянутых случаях «принцип территориальной целостности превалирует» над правом самоопределения народов. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слова Гутерриша высшим позором для ООН.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
