Гросси: Устав ООН не нуждается в интерпретации Секретариата организации

«Безусловно, Устав, который является целостным документом и который необходимо читать во всей его целостности, не нуждается в интерпретации. Его нужно соблюдать, и именно это я буду пытаться делать, если буду избран на пост генсека», — сказал он на слушаниях в штаб-квартире организации, отвечая на вопрос политкоординатора постпредства РФ при ООН Дины Гильмутдиновой о том, может ли Секретариат толковать Устав всемирной организации по своему выбору.
В январе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в ответ на вопрос ТАСС, что Секретариат ООН пришел к выводу, что право народов на самоопределение неприменимо в ситуации с Крымом и Донбассом. По его утверждению, в упомянутых случаях «принцип территориальной целостности превалирует» над правом самоопределения народов. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слова Гутерриша высшим позором для ООН.