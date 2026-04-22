Трамп продлил режим прекращения огня с Ираном до завершения переговоров

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном на период переговорного процесса. По его словам, перемирие будет сохраняться до тех пор, пока стороны не представят свои предложения и не завершат обсуждения.

Одновременно американская сторона намерена продолжать давление, включая блокаду иранских портов. Также сообщается, что Пакистан выступил с просьбой временно воздержаться от ударов по Ирану до прояснения позиций Тегерана, при этом вооружённые силы США остаются в состоянии повышенной готовности.

Режим прекращения огня был установлен около двух недель назад, после чего стороны провели переговоры в Исламабаде, однако они не привели к конкретным результатам. Диалог продолжается на фоне сохраняющейся напряжённости.

Ранее министерство финансов США расширило санкции в отношении Тегерана, включив в списки граждан Ирана, а также компании из ОАЭ и Турции.

