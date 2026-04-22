Интерфакс: экспорт российского мороженого в Китай упал в 27 раз в 2026 году

Поставки российского мороженого в Китай в первом квартале текущего года упали в 27 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По информации Интерфакса со ссылкой на материалы Государственного таможенного управления КНР, в январе — марте 2026 года Китай импортировал из России мороженого на $48 тыс. против $1,3 млн годом ранее.
Причём уточняется, что весь квартальный экспорт пришёлся на февраль, а в январе и марте закупок не было.
Отмечается, что наиболее крупными поставщиками мороженого в Китай по итогам первого квартала были Франция (на $16,3 млн), Южная Корея (на $2,5 млн), Новая Зеландия (на $2,4 млн).
При этом в декабре сообщалось, что США увеличили импорт российского мороженого до максимума за три года.
