Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Интерфакс: экспорт российского мороженого в Китай упал в 27 раз в 2026 году

Поставки российского мороженого в Китай в первом квартале текущего года упали в 27 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По информации Интерфакса со ссылкой на материалы Государственного таможенного управления КНР, в январе — марте 2026 года Китай импортировал из России мороженого на $48 тыс. против $1,3 млн годом ранее.

Причём уточняется, что весь квартальный экспорт пришёлся на февраль, а в январе и марте закупок не было.

Отмечается, что наиболее крупными поставщиками мороженого в Китай по итогам первого квартала были Франция (на $16,3 млн), Южная Корея (на $2,5 млн), Новая Зеландия (на $2,4 млн).

При этом в декабре сообщалось, что США увеличили импорт российского мороженого до максимума за три года.

Нутрициолог Мария Румянцева между тем рассказала, как правильно включать мороженое в рацион.

