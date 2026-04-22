Генконсульство России в Хьюстоне привело к присяге гражданина РФ

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /ТАСС/. Церемония приведения к присяге гражданина РФ Александра фон Цурикова, проживающего на Аляске, состоялась в российском генеральном консульстве в Хьюстоне.
«В генконсульстве России в Хьюстоне в радушной и торжественной обстановке состоялась церемония приведения к присяге гражданина Российской Федерации, — сообщило генконсульство в X. — Хотя Александр Алексеевич, сейчас проживающий на Аляске, родился и вырос на чужбине, благодаря воспитанию родителей он через всю жизнь пронес глубокое уважение к исторической Родине. Будучи искренне верующим человеком, он остался преданным русскому языку, культуре и православным традициям».
Как отмечается, после получения российского паспорта фон Цуриков «планирует переселиться на постоянное жительство в Россию».