Генконсульство России в Хьюстоне привело к присяге гражданина РФ

После получения паспорта Александр фон Цуриков планирует переселиться на постоянное жительство в Россию.

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /ТАСС/. Церемония приведения к присяге гражданина РФ Александра фон Цурикова, проживающего на Аляске, состоялась в российском генеральном консульстве в Хьюстоне.

«В генконсульстве России в Хьюстоне в радушной и торжественной обстановке состоялась церемония приведения к присяге гражданина Российской Федерации, — сообщило генконсульство в X. — Хотя Александр Алексеевич, сейчас проживающий на Аляске, родился и вырос на чужбине, благодаря воспитанию родителей он через всю жизнь пронес глубокое уважение к исторической Родине. Будучи искренне верующим человеком, он остался преданным русскому языку, культуре и православным традициям».

Как отмечается, после получения российского паспорта фон Цуриков «планирует переселиться на постоянное жительство в Россию».

