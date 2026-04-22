Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США ждут ответа Моджтабы Хаменеи по условиям сделки 22 апреля, пишут СМИ

Axios: США ждут ответа Хаменеи на последнее предложение по урегулированию.

ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. США рассчитывают получить в среду ответ верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи на последнее предложение по условиям урегулирования, сообщает портал Axios со ссылкой на израильский источник.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном и отсрочке возобновления ударов по исламской республике, откликнувшись на просьбу пакистанского руководства предоставить Тегерану возможность сформулировать единые предложения по урегулированию конфликта. При этом американский лидер подчеркнул в своем заявлении, что морская блокада всех портов Ирана пока остается в силе.

«Ожидается, что в среду Хаменеи даст ответ (на последнее предложение по урегулированию конфликта — ред.)», — пишет портал.

Как сообщает портал Axios со ссылкой на источник на Ближнем Востоке, одной из причин решения Трампа стала необходимость дождаться ответа верховного лидера Ирана на последнее предложение и получения им четких директив для своих переговорщиков.

По информации портала, иранские переговорщики сообщили, что ожидают «зеленого света» от верховного лидера для начала второго раунда переговоров с США, который на данный момент остается на паузе.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше