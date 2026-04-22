Ливан оказал максимальное содействие при вывозе россиян, рассказали в МЧС

ДОМОДЕДОВО, 22 апр — РИА Новости. Ливанская сторона оказала максимальное содействие россиянам при их вывозе бортом МЧС из этой ближневосточной страны, рассказал сотрудник департамента международной деятельности МЧС России Александр Кривошея.

Во вторник в аэропорту «Домодедово» приземлился борт МЧС, которым из Ливана прибыли граждане России и члены их семей — всего 73 человека, в том числе 33 ребенка. Ранее этот борт доставил в Бейрут свыше 27 тонн гуманитарной помощи.

«Во время погрузки на борт, к счастью, все было спокойно, никаких эксцессов не было, также ливанская сторона оказала максимальное содействие нашим гражданам», — сказал сотрудник МЧС журналистам в аэропорту.

Он добавил, что в полете всех россиян обеспечили питанием, им будет оказана транспортная поддержка.

Эскалация конфликта между Израилем и Ливаном началась 2 марта на фоне ударов по Ирану со стороны Израиля и США. Тогда ливанское движение «Хезболлах» встало на сторону Тегерана. С 16 марта Израиль вел наземную операцию на юге Ливана и наносил удары по ливанским городам, включая столицу.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней начиная с 00.00 по местному времени (совпадает с мск) 17 апреля.