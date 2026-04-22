Евродепутат Блаха: Россия свободнее, чем Евросоюз

«Теперь я буду преподавать в МГИМО… И я очень этим горжусь, потому что Россия свободнее, чем Евросоюз», — цитирует его Telegram-канал RT.
Блаха рассказал, что сегодня в ЕС повсеместно увольняют из университетов авторитетных людей — просто за критику и мнение. В частности, это касается тех, кто выступает против израильского геноцида в секторе Газа.
Он также добавил, что его самого уволили из Словацкой академии наук в частности за то, что он написал ряд книг о Ленине, Марксе и Че Геваре.
Кроме того, Блаха заявил, что ему стыдно за лицемерие Евросоюза.
