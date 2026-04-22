Эксперт Киселев: ВС РФ уничтожают подземную инфраструктуру ВСУ в Славянске

По словам Киселева, военные РФ в Славянске начали уничтожение подземной инфраструктуры противника. «Удар “Искандерами” по подземному бункеру в Славянске — не единичный эпизод, а звено в цепочке. В чем суть тактики? Противник уже давно превратил промышленные зоны и карьеры Славянска и Краматорска в подземные крепости. Там оборудованы укрытия для личного состава, склады ракет, ремонтные мастерские. В стенах местных карьеров ВСУ прорыли пещеры, куда прятали технику. Теперь по этим “пещерным городам” работают наши “Искандеры”. Это точечная охота за подземными объектами, где каждая ракета бьет в цель», — сказал он.