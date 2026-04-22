Эксперт Киселев: ВС РФ уничтожают подземную инфраструктуру ВСУ в Славянске

ЛУГАНСК, 22 апреля. /ТАСС/. Российские силы ударами из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожают подземную инфраструктуру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в укрепленном противником Славянске Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что передовые подразделения российских войск находятся на удалении 12 км от восточных окраин Славянска, до Краматорска — 7 км.
По словам Киселева, военные РФ в Славянске начали уничтожение подземной инфраструктуры противника. «Удар “Искандерами” по подземному бункеру в Славянске — не единичный эпизод, а звено в цепочке. В чем суть тактики? Противник уже давно превратил промышленные зоны и карьеры Славянска и Краматорска в подземные крепости. Там оборудованы укрытия для личного состава, склады ракет, ремонтные мастерские. В стенах местных карьеров ВСУ прорыли пещеры, куда прятали технику. Теперь по этим “пещерным городам” работают наши “Искандеры”. Это точечная охота за подземными объектами, где каждая ракета бьет в цель», — сказал он.
Киселев уточнил, что фугасный взрыв боеголовки «Искандера», проникая в грунт, обрушает земляные своды подземных бункеров противника.