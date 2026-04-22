«Картина мрачная»: в США забили тревогу из-за ситуации с Ираном

Макгрегор: дефицит вооружения ставит США в проигрышное положение перед Ираном.

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Дефицит вооружения ставит США в проигрышное положение перед Ираном, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью профессору Гленну Диесену, размещенному на его YouTube-канале.

«А что у нас по запасам зенитных ракет класса “земля-земля”? Мы потратили тысячу таких за первые три недели. Большую часть, честно говоря, за неделю. Что ж, картина мрачная. Не знаю, осталось ли у нас что-нибудь, что можно было бы разместить на земле. Возможно, мы заберем то, что осталось по всему миру. Но суть в том, что иранцы находятся в лучшем положении, чем мы. Это не значит, что они победят. Это значит, что мы проиграем», — признал военный.

Накануне Центр стратегических и международных исследований (CSIS) предупредил, что Вашингтон рискует остаться без ключевых высокоточных ракет из-за истощения запаса арсеналов во время войны против Ирана.

По оценке экспертов, восстановление запасов может растянуться на несколько лет.

Эксперты CSIS пришли к выводу, что сокращение запасов создает риски для США в случае конфликта с Китаем. Потенциальные боевые действия потребуют большего расхода боеприпасов, чем в войне с Ираном.

