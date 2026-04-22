В суд подана жалоба на изъятие имущества экс-замминистра обороны

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В суд подана кассационная жалоба на решения об изъятии имущества экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и его близких в доход государства, следует из данных суда, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В декабре Пресненский суд Москвы обратил по иску Генпрокуратуры в доход государства имущество Иванова, его близких и подконтрольных компаний, общая стоимость изъятого оценивалась в 1,3 миллиарда рублей.
Апелляционная инстанция Мосгорсуда в феврале при пересмотре дела вернула в собственность бывшего чиновника дом и участок в деревне Раздоры в Одинцовском районе Подмосковья.
«Зарегистрирована кассационная жалоба», — говорится в данных суда.
Дата рассмотрения пока не назначена.
В список изъятого имущества вошли более 40 земельных участков и других объектов недвижимости, около 20 автомобилей, включая раритетные, мотоциклы, коллекционное оружие, картины и другие предметы искусства, десятки брендовых часов, а также ювелирные украшения. В том числе был изъят особняк в Чистом переулке площадью 645,5 квадратных метров и кадастровой стоимостью более 136 миллионов рублей. Он оформлен на подконтрольное Иванову ООО «Дворянское гнездо».
При рассмотрении иска суд не стал изымать лишь Bentley бывшей жены Иванова Светланы Захаровой.