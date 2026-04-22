Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters назвало дату начала прокачки нефти по «Дружбе» Украиной

Украина возобновит прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» днем 22 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на источник. По информации агентства, Украина пойдет на это, так как стремится получить от ЕС кредит в размере 90 млрд евро.

Собеседник агентства добавил, что венгерская нефтяная компания MOL подала первую заявку на транзит. «MOL уже подала заявки на первые объемы, которые в равных пропорциях поступят в Венгрию и Словакию», — сказал он.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ремонтные работы на поврежденном участке нефтепровода «Дружба» завершены. Трубопровод приостановил работу 27 января.

Украина неоднократно переносила возобновление работы «Дружбы» из-за ремонта. Власти Венгрии и Словакии — стран, получающих по трубопроводу нефть — настаивали, что все повреждения уже устранены, а Киев отказывается это признать по политическим мотивам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нефть в обмен на евро».

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше