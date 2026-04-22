Гросси назвал одно необходимое генсеку ООН качество и заявил, что обладает им

«Беспристрастность просто необходима, что означает не занимать ту или иную сторону, так как мы тут не для того, чтобы читать кому-то нотации, а ради защиты Устава и сохранения мира и безопасности, делать это нужно эффективным образом», — сказал он, выступая на слушаниях в штаб-квартире всемирной организации.
Гросси привёл свою деятельность в России и на Украине в качестве примера беспристрастной оценки событий.
Ранее МИД Аргентины сообщило о выдвижении Гросси кандидатом на пост генсека ООН на 2027−2031 годы.
Также в качестве кандидата выдвинут бывший президент Чили, экс-верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.
Также сообщалось, что Путин и Лукашенко приветствуют готовность Гросси избираться на пост генсека ООН.