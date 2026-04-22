Гросси назвал одно необходимое генсеку ООН качество и заявил, что обладает им

Гросси: Генсек ООН должен быть беспристрастным.

Источник: Комсомольская правда

Беспристрастность является одним из основных качеств, которым должен обладать генеральный секретарь ООН. Такое мнение высказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который является кандидатом на этот пост. Гросси заявил, что он обладает этим качеством.

«Беспристрастность просто необходима, что означает не занимать ту или иную сторону, так как мы тут не для того, чтобы читать кому-то нотации, а ради защиты Устава и сохранения мира и безопасности, делать это нужно эффективным образом», — сказал он, выступая на слушаниях в штаб-квартире всемирной организации.

Гросси привёл свою деятельность в России и на Украине в качестве примера беспристрастной оценки событий.

Ранее МИД Аргентины сообщило о выдвижении Гросси кандидатом на пост генсека ООН на 2027−2031 годы.

Также в качестве кандидата выдвинут бывший президент Чили, экс-верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Также сообщалось, что Путин и Лукашенко приветствуют готовность Гросси избираться на пост генсека ООН.

