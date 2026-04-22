МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Евросоюз нагнетает ситуацию вокруг Украины вместо поисков путей урегулирования, считает посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Продолжение финансирования со стороны Евросоюза хоть в этом варианте, хоть в поиске других кредитных или дотационных ресурсов — это есть прямые враждебные шаги против нас. Евросоюз не предлагает никаких вариантов мирного урегулирования и их поиска. Он предпринимает все шаги только на нагнетание ситуации, на продолжение кровопролития. Они занимаются накачиванием Украины и продолжением финансирования для перезапуска своего ВПК», — сказал Мирошник газете «Известия».
По мнению дипломата, действия Брюсселя направлены исключительно на срыв переговорного процесса, который был инициирован США.
Как заявила глава евродипломатии Кая Каллас, согласование стало возможным после парламентских выборов в Венгрии, где победу одержал оппонент Виктора Орбана Петер Мадьяр.