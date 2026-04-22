Замглавы Гагаузии заявил, что его не выпустили из Молдавии

КИШИНЕВ, 22 апр — РИА Новости. Замглавы Гагаузской автономии Илья Узун сообщил, что его вместе с общественным деятелем Михаилом Влах подвергли допросу и досмотру в аэропорту Кишинева и не выпустили из Молдавии с рабочим визитом в Турцию.
«Сегодня с Михаилом намеревался улететь в Стамбул. И, как всегда, партия ПДС (правящая партия “Действие и солидарность” — ред.) показала свое лицо. Те, которые декларировали свободу слова, демократию, по сути ничего не имеют общего с этими ценностями», — заявил Узун в видеообращении, опубликованном в его аккаунте в TikTok.
По его словам, вместе с Михаилом Влах они прибыли в аэропорт Кишинева за четыре часа до рейса, их сначала подвергли допросу и досмотру.
«Партия ПДС создала в нашей стране тоталитарный режим. Одних держат в тюрьме, гнобят, в том числе законно избранного башкана (главу Гагаузии — ред.) Евгению Гуцул. Других инакомыслящих они прессуют, создают невыносимые условия жизни, штрафуют, отжимают бизнес, одним словом, показывают, кто в доме хозяин. Но я хочу сказать, сколько бы вы ни затягивали гайки, сколько вы бы ни зажимали бы пружину, придет время, и все лопнет. И этот режим уйдет на свалку истории», — подчеркнул он.
Влах в своем Telegram-канале пояснил, что вместе с Узуном они собирались поехать в Турцию с рабочим визитом. «Если раньше держали просто в красной зоне, издевались по 40 минут, по часу, по два и отпускали, то в последнее время несколько раз ни меня, ни Илью Семеновича не выпускают из страны. Нет ни одного уголовного дела», — отметил он, подчеркнув, что их не выпустили из страны без каких-либо объяснений.
«Конечно это не случайность — это давление за мнение, которое не совпадает с позицией нынешнего режима», — подчеркнул Влах.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — осуждена на 7 лет лишения свободы глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.