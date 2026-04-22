Посол Ирана: США требовали предоставить им участие в управлении Ормузским проливом

США в ходе первого раунда переговоров с иранской делегацией в Исламабаде потребовали, среди прочего, предоставить им участие в управлении Ормузским проливом.

Об этом заявил посол Ирана в Тунисе Мир Масуд Хосейниан, передаёт ТАСС.

«…есть информация, что в отношении управления Ормузским проливом Америка выдвигала требование напрямую участвовать в его управлении, вместо Омана. Однако Тегеран отказался, поскольку пролив находится в территориальных водах Ирана и Омана, Америка не имеет к нему отношения», — отметил дипломат.

Кроме того, по его словам, среди чрезмерных требований американской стороны также была передача США обогащённого урана.

Ранее в Иране заявили, что Ормузский пролив останется закрытым, пока продолжается блокада со стороны США.

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, также заявил, что Ормузский пролив не откроют, пока не будет финальной сделки с Ираном.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше