Посол Ирана: США требовали предоставить им участие в управлении Ормузским проливом

США в ходе первого раунда переговоров с иранской делегацией в Исламабаде потребовали, среди прочего, предоставить им участие в управлении Ормузским проливом.
Об этом заявил посол Ирана в Тунисе Мир Масуд Хосейниан, передаёт ТАСС.
«…есть информация, что в отношении управления Ормузским проливом Америка выдвигала требование напрямую участвовать в его управлении, вместо Омана. Однако Тегеран отказался, поскольку пролив находится в территориальных водах Ирана и Омана, Америка не имеет к нему отношения», — отметил дипломат.
Кроме того, по его словам, среди чрезмерных требований американской стороны также была передача США обогащённого урана.
Ранее в Иране заявили, что Ормузский пролив останется закрытым, пока продолжается блокада со стороны США.
Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, также заявил, что Ормузский пролив не откроют, пока не будет финальной сделки с Ираном.