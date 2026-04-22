Россияне с 1 июля смогут продавать жильё по биометрии

Продать квартиру и совершить другие сделки с недвижимостью с 1 июля 2026 года в России можно будет при помощи биометрии, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Вместо подписи можно будет использовать биометрию, то есть упростится процесс взаимодействия покупателя и продавца», — цитирует его РИА Новости.

Сейчас, по словам депутата, для совершения сделки в удалённом формате необходимо предварительно подать в Росреестр своё согласие на электронную регистрацию сделок.

По мнению Аксакова, сделки с недвижимостью с использованием биометрии позволят снизить риск мошеннических операций.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Григоренко рассказал, что свою биометрию в единой биометрической системе (ЕБС) зарегистрировали около 10 млн россиян.

Также в России в пилотном режиме заработал сервис посадки в поезд по биометрии.

Вице-премьер и бывший налоговый инспектор Дмитрий Григоренко создает инфоповоды своими высказываниями о внедрении цифровизации в госуправление и борьбе с кибермошенничеством. Собрали главное о биографии одного из самых высокопоставленных госслужащих страны.
Читать дальше