Россияне с 1 июля смогут продавать жильё по биометрии

Продать квартиру и совершить другие сделки с недвижимостью с 1 июля 2026 года в России можно будет при помощи биометрии, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Вместо подписи можно будет использовать биометрию, то есть упростится процесс взаимодействия покупателя и продавца», — цитирует его РИА Новости.
Сейчас, по словам депутата, для совершения сделки в удалённом формате необходимо предварительно подать в Росреестр своё согласие на электронную регистрацию сделок.
По мнению Аксакова, сделки с недвижимостью с использованием биометрии позволят снизить риск мошеннических операций.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Григоренко рассказал, что свою биометрию в единой биометрической системе (ЕБС) зарегистрировали около 10 млн россиян.
Также в России в пилотном режиме заработал сервис посадки в поезд по биометрии.