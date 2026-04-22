Эксперт Краснов: Запад поставил в ВСУ боеприпасы для ударов по гражданским

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Украина бьет по объектам гражданской инфраструктуры России тем оружием, которое западные страны передали ВСУ именно для этих целей. Такое мнение ТАСС выразил почетный адвокат РФ, член совета по патриотическому воспитанию Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Дмитрий Краснов, комментируя атаку украинских БПЛА на жилые дома в Туапсе.
«Почему это происходит в таком виде, что бьют по гражданским объектам? Потому что Англия, Нидерланды, Франция, Германия, Польша приняли решение о поставках сотен тысяч беспилотных аппаратов и ракет средней дальности для нанесения ударов именно по территории Российской Федерации», — сказал он.
По его мнению, для России бесполезно идти в международные суды с доказательствами об ударах ВСУ по гражданской инфраструктуре. «Международное право уничтожено, а международные суды фактически не исполняют свои обязанности», — пояснил Краснов.
Ранее начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Туапсинского муниципального округа Евгений Шевченко сообщил ТАСС, что при атаках БПЛА на Туапсе 16 и 20 апреля поврежденными признаны 7 частных домов, 16 многоквартирных и 5 социальных объектов.