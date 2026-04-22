Иран заявил, что не признает объявленное США прекращение огня

В Иране заявили, что не намерены признавать объявленное США в одностороннем порядке продление режима прекращения огня.

Источник: Аргументы и факты

Иран заявил, что не намерен считать обязательным объявленное Соединёнными Штатами продление режима прекращения огня. В Тегеране подчеркнули, что такое решение было принято в одностороннем порядке и не имеет для страны обязательной силы.

Иранская сторона считает, что вправе самостоятельно определять свою позицию в подобных вопросах и не обязана следовать инициативам, исходящим без согласования. Власти страны подчёркивают приоритет собственных национальных интересов.

В этой связи Тегеран намерен действовать исходя из текущей обстановки и своих стратегических задач, не связывая себя рамками объявленного перемирия.

Ранее Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном на период переговорного процесса. По его словам, перемирие будет сохраняться до тех пор, пока стороны не представят свои предложения и не завершат обсуждения.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше