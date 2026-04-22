Генсек ООН приветствует объявление США о продлении прекращения огня

Антониу Гутерриш назвал решение Соединенных Штатов важным шагом в сторону деэскалации.

ООН, 22 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует заявление о том, что Вашингтон продлевает действие режима прекращения огня с Ираном. Об этом говорится в сообщении, распространенном среди журналистов офисом главы всемирной организации.

«Генеральный секретарь приветствует объявление США о продлении прекращения огня. Это важный шаг в сторону деэскалации и создания крайне важного пространства для дипломатии и выстраивания доверия между Ираном и Соединенными Штатами. Мы призываем все стороны использовать данный импульс, воздерживаться от действий, которые могли бы подорвать режим прекращения огня, и конструктивно участвовать в переговорах для достижения устойчивого и долгосрочного урегулирования», — указывается в сообщении.

Президент США Дональд Трамп объявил ранее в Truth Social о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном, который должен был истечь в ближайшие часы. Советник спикера Меджлиса (парламент) Ирана Махди Мохаммади в свою очередь заявил, что объявленное Вашингтоном продление перемирия с Ираном является уловкой и позволит ему подготовить новый неожиданный удар по исламской республике. По убеждению Мохаммади, США как проигравшая сторона «не могут диктовать условия».

