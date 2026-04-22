Захарова призвала Нетахьяху не упоминать Холокост в контексте операции в Иране

Заявления израильского руководства про устранение угрозы «ядерного Холокоста» со стороны Ирана неуместны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что подобные сравнения являются неуважением ко всем жертвам Второй мировой войны, подменяют понятия и искажают исторические факты.
«Упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в контексте угрозы Израилю “ядерного Холокоста” со стороны Ирана — это проявление неуважения ко всем жертвам Второй мировой, жертвам геноцида советского народа, жертвам Холокоста, а также воинам Красной армии, освобождавшей лагеря смерти», — написала Захарова в Telegram-канале.
Кроме того, она напомнила, что в 1943 году Иран при Мохаммеде Резе Пехлеви объявил войну нацистской Германии, а Израиль с 2014 года не сказал киевскому режиму ни одного плохого слова, который сделал национальными героями палачей еврейского народа Симона Петлюру, Ярослава Стецько и прочих бандеровцев и СС-галичан.
«Кто же стоял за спонсированием нацистской партии Гитлера? Банк Англии (не путать с банком Ирана), в частности. А в целом всё те же, кто сейчас стоит за киевском режимом, который перенял нацистскую идеологию, убивает людей по национальному и языковому признаку (даже тех, кого считает собственными гражданами)», — добавила дипломат.
Таким образом Захарова прокомментировала утверждения израильского премьера Биньямина Нетаньяху о том, что Иран якобы «планировал еще один Холокост».
Также Захарова заявила, что российская сторона доводит до Израиля позицию о том, что уничтожение мемориалов советским солдатам, остановившим холокост, становится одним из факторов роста антисемитизма в Европе.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Нетаньяху стал бедствием для собственного народа.