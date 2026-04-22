В США заявили о намерении продолжать оказывать экономическое давление на Иран

«Министерство финансов США продолжит оказывать максимальное давление на Иран в рамках операции “Экономическая ярость”, чтобы систематическим образом подорвать возможности Тегерана по генерации, передвижению и возвращению средств. Любое лицо или судно, способствующие этим потокам [средств] посредством скрытых торговых и финансовых [операций], рискуют оказаться под американскими санкциями», — написал он в X.
Ранее американский военный министр Пит Хегсет заявил, что США дополняют военную операцию против Ирана «Эпическая ярость» максимальным экономическим нажимом на Тегеран и сохраняют готовность не только возобновить, но и активизировать удары по исламской республике. О том, что США переходят к «финансовому эквиваленту» войны с Ираном, Бессент объявил 15 апреля. Он пояснил, что речь идет, в частности, об активизации блокирования банковских операций и финансовых средств властей Ирана, применении вторичных санкций в отношении тех, кто приобретает нефть у исламской республики. Как утверждал Бессент, операция «Экономическая ярость» направлена против «элиты иранского режима».
США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за нескольких противоречий. Состоится ли новый раунд консультаций, пока не известно, хотя Вашингтон сигнализирует о возможности возобновления очных контактов в столице Пакистана в ближайшие дни. США также заявили о намерении ввести морскую блокаду Ирана.