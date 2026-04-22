В США заявили о намерении продолжать оказывать экономическое давление на Иран

Ранее американский военный министр Пит Хегсет заявил, что США дополняют военную операцию против Ирана «Эпическая ярость» максимальным экономическим нажимом на Тегеран и сохраняют готовность не только возобновить, но и активизировать удары по исламской республике. О том, что США переходят к «финансовому эквиваленту» войны с Ираном, Бессент объявил 15 апреля. Он пояснил, что речь идет, в частности, об активизации блокирования банковских операций и финансовых средств властей Ирана, применении вторичных санкций в отношении тех, кто приобретает нефть у исламской республики. Как утверждал Бессент, операция «Экономическая ярость» направлена против «элиты иранского режима».