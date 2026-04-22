Axios: Трамп продлил перемирие с Ираном, ожидая ответа Хаменеи

По данным издания, в последние дни власти Ирана обсуждали, как вести переговоры с США. Спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи высказались за продолжение переговоров. Однако командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Дж. Ахмад Вахиди выступил против продолжения диалога до тех пор, пока продолжается морская блокада.