Белый дом подтвердил, что визит Вэнса в Пакистан отменён

«В свете публикации в социальной сети Truth Social президента Трампа, который подтвердил, что Соединенные Штаты ожидают единого предложения со стороны Ирана, визит в Пакистан сегодня не состоится», — говорится в заявлении представителя американской администрации, которое приводят журналисты пресс-пула вице-президента.
Отмечается, что Белый дом объявит о последующих изменениях в планах по возможному проведению очных встреч.
Напомним, ранее Дональд Трамп продлил режим прекращения огня с Ираном на период переговорного процесса. Американский лидер уточнил, что перемирие продлится до тех пор, пока стороны не озвучат свои инициативы и не завершат переговоры.