Белый дом подтвердил, что визит Вэнса в Пакистан отменён

В Белом доме сообщили об отмене визита Джей Ди Вэнса в Пакистан и напомнили, что США ожидают единого предложения со стороны Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Визит в Пакистан вице-президента США Джей Ди Вэнса, который, как планировалось, вновь должен был возглавить делегацию Вашингтона на переговорах с Ираном, отменён, сообщил в Белом доме.

«В свете публикации в социальной сети Truth Social президента Трампа, который подтвердил, что Соединенные Штаты ожидают единого предложения со стороны Ирана, визит в Пакистан сегодня не состоится», — говорится в заявлении представителя американской администрации, которое приводят журналисты пресс-пула вице-президента.

Отмечается, что Белый дом объявит о последующих изменениях в планах по возможному проведению очных встреч.

Напомним, ранее Дональд Трамп продлил режим прекращения огня с Ираном на период переговорного процесса. Американский лидер уточнил, что перемирие продлится до тех пор, пока стороны не озвучат свои инициативы и не завершат переговоры.

Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
