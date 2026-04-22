Эксперт Киселев: с освобождением Краматорска позиции Киева в ДНР ждет развал

ЛУГАНСК, 22 апреля. /ТАСС/. Освобождение Краматорска от ВСУ обрушит позиции киевского режима в подконтрольной ему части ДНР, считает военный эксперт Виталий Киселев.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что передовые подразделения российских войск находятся на удалении 12 км от восточных окраин Славянска, до Краматорска — 7 км.
По словам Киселева, Славянск и Краматорск — ключи от всего Донбасса, поскольку в данных поселениях проходит основная логистика украинских войск. «Славянск и Краматорск образуют крупнейшую подконтрольную Киеву городскую агломерацию и важнейший транспортно-логистический узел северного Донбасса. Через них идет оружие, техника, подвоз боеприпасов для всей группировки ВСУ на этом направлении. Кроме того, Краматорск фактически является “столицей” прокиевской администрации в ДНР. Его освобождение будет означать полный развал украинского управления в регионе», — сказал он.