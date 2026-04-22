Посол Хосейниан: Иран ведет диалог с США, «держа палец на спусковом крючке»

ТУНИС, 22 апреля. /ТАСС/. Иран участвует в переговорном процессе с США, «держа палец на спусковом крючке», и готов защищать свою землю и народ любыми необходимыми средствами. Об этом заявил ТАСС посол Ирана в Тунисе Мир Масуд Хосейниан.

Источник: AP 2024

«Иран участвует в переговорах, которые мы называем “вооруженными переговорами”, потому что мы не доверяем американской стороне», — сказал он. «Мы участвуем в переговорах, держа пальцы на спусковом крючке, готовые защищать нашу землю и наш народ любыми необходимыми средствами. Иранское руководство, иранский народ и иранские вооруженные силы находятся в состоянии полной готовности и подготовлены на улицах, площадях, фронтах, ракетных полигонах и во всех районах к противостоянию врагу», — подчеркнул дипломат.

По словам посла, «Иран продемонстрировал большую готовность, чем большинство стран, нести последствия этой войны, и теперь международному сообществу предстоит защитить себя от этой незаконной войны, развязанной Соединенными Штатами».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше