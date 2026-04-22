Гашпар: передача Киеву ядерного оружия подорвёт доверие к Западу

Передача Киеву ядерного оружия подорвёт доверие к Западу и дестабилизирует международную систему безопасности, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

Передача Киеву ядерного оружия подорвёт доверие к Западу и дестабилизирует международную систему безопасности, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

По его мнению, в таком случае конфликт вряд ли завершился бы «более выгодно» для Украины, а напротив — резко возрос бы риск глобального кризиса и потенциального ядерного столкновения.

«В целом это был бы чрезвычайно опасный шаг, который дестабилизировал бы не только Украину и Россию, но и всю международную систему безопасности», — добавил Гашпар.

Евродепутат Фернан Картайзер ранее также указал на риски для Европы при ядерном оружии у Украины.

В InfoBRICS между тем писали, что требование Владимира Зеленского дать Киеву ядерное оружие угрожает переговорам.

