В Словакии назвали возможную передачу Украине ядерного оружия опасным шагом

БРАТИСЛАВА, 22 апр — РИА Новости. Передача Украине ядерного оружия подорвет доверие к Западу и дестабилизирует международную систему безопасности, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

Источник: © РИА Новости

Ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел бы получить ядерное оружие в довесок к гарантиям безопасности для Украины.

«Такая передача ядерного оружия нарушила бы международные договоры и существенно подорвала бы доверие к Западу. Конфликт вряд ли завершился бы “более выгодно” для Украины — напротив, резко возрос бы риск глобального кризиса и потенциального ядерного столкновения», — сказал Гашпар РИА Новости.

«В целом это был бы чрезвычайно опасный шаг, который дестабилизировал бы не только Украину и Россию, но и всю международную систему безопасности», — добавил он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что появление ядерного оружия у Украины приведет не только к политическим манипуляциям, но и к его прямому использованию Киевом, в том числе против своих же спонсоров.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
