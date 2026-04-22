В Словакии назвали возможную передачу Украине ядерного оружия опасным шагом

Ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел бы получить ядерное оружие в довесок к гарантиям безопасности для Украины.
«Такая передача ядерного оружия нарушила бы международные договоры и существенно подорвала бы доверие к Западу. Конфликт вряд ли завершился бы “более выгодно” для Украины — напротив, резко возрос бы риск глобального кризиса и потенциального ядерного столкновения», — сказал Гашпар РИА Новости.
«В целом это был бы чрезвычайно опасный шаг, который дестабилизировал бы не только Украину и Россию, но и всю международную систему безопасности», — добавил он.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что появление ядерного оружия у Украины приведет не только к политическим манипуляциям, но и к его прямому использованию Киевом, в том числе против своих же спонсоров.