Япония обсудит с Филиппинами передачу им своих подержанных боевых кораблей

ТОКИО, 22 апреля. /ТАСС/. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми в следующем месяце планирует посетить Филиппины для обсуждения, в частности, возможной передачи японских эсминцев, выводимых из боевого состава флота. Об этом сообщило японское общественное телевидение.
Отмечается, что поездка запланирована на период майских праздников. Переговоры с Манилой станут первым практическим шагом после того, как 21 апреля правительство Японии официально утвердило решение о пересмотре так называемых трех принципов передачи оборонного оборудования. Это фактически сняло ограничения на экспорт японских вооружений, в том числе тех, что относятся к летальным. Премьер-министр Санаэ Такаити подчеркнула, что передача оружия союзным государствам «способствует укреплению их оборонного потенциала и обеспечению безопасности самой Японии», добавив, что «приверженность основополагающим принципам миролюбивого государства остается неизменной».
Предполагается, что боевое оружие Япония будет поставлять только в страны, подписавшие с Токио соглашения об условиях его использования, в том числе о поддержании режима секретности в отношении военных технологий. В настоящее время Япония имеет такие договоренности с 17 государствами: США, Великобританией, Австралией, Индией, Филиппинами, Францией, Германией, Малайзией, Италией, Индонезией, Вьетнамом, Таиландом, Швецией, Сингапуром, ОАЭ, Монголией и Бангладеш. Решения об экспорте оружия будет принимать Совет национальной безопасности с участием главы правительства и ряда других министров. Об этом затем предполагается информировать парламент, однако от него не будут требоваться санкции на такие сделки.