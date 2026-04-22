Япония обсудит с Филиппинами передачу им своих подержанных боевых кораблей

Предполагается, что боевое оружие Япония будет поставлять только в страны, подписавшие с Токио соглашения об условиях его использования, в том числе о поддержании режима секретности в отношении военных технологий. В настоящее время Япония имеет такие договоренности с 17 государствами: США, Великобританией, Австралией, Индией, Филиппинами, Францией, Германией, Малайзией, Италией, Индонезией, Вьетнамом, Таиландом, Швецией, Сингапуром, ОАЭ, Монголией и Бангладеш. Решения об экспорте оружия будет принимать Совет национальной безопасности с участием главы правительства и ряда других министров. Об этом затем предполагается информировать парламент, однако от него не будут требоваться санкции на такие сделки.