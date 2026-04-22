Правительство расширило дальневосточную ипотеку на защитников приграничья

В Минфине России сообщили, что программа «Дальневосточная и арктическая ипотека» распространится на участников СВО, служащих в приграничных районах, а также на некоторых медработников.

Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Согласно нововведениям теперь воспользоваться данным видом ипотеки смогут граждане, которые участвовали в отражении вторжения в Россию и пресечении провокаций на границе и территориях субъектов, прилегающих к районам проведения СВО. Среди них: Крым и Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Анапа, Новороссийск и Геленджик, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский районы Воронежской области.

Кроме того, ипотека также будет доступна и для работников государственных и муниципальных медучреждений, имеющих специальную лицензию на медицинскую деятельность, даже если этот вид деятельности является дополнительным, а основной ОКВЭД иной. Речь идёт в том числе о сотрудниках домов престарелых и региональных отделений социальной защиты населения.

До этого право на получение таких льгот имели только бойцы, служащие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Ранее сообщалось, что в феврале Приморский край занял третье место в структуре выданных ипотечных кредитов на рынке первичного жилья среди регионов России, уступив Республике Адыгея и Ростовской области.

В Госдуме между тем предложили снижать ставку по ипотеке до 0% при рождении четвёртого ребёнка.

