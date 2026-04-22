В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация.
«Аэропорты Самары ("Курумоч") и Ульяновска ("Баратаевка"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов»
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.
Позднее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в канале на платформе «Макс», что в регионе введен план «Ковер».
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.