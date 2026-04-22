Гросси: без участия МАГАТЭ соглашение США и Ирана будет иллюзией

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии отметил, что инспекторы организации должны находиться на месте, чтобы проверять выполнение достигнутых договоренностей.

ООН, 22 апреля. /ТАСС/. Возможная договоренность между США и Ираном станет лишь «иллюзией соглашения», если в сделку не будет вовлечено Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил его генеральный директор Рафаэль Гросси.

«Если будет достигнуто соглашение, МАГАТЭ должно присутствовать и осуществлять проверку, иначе это станет иллюзией соглашения, а не соглашением. Там должны находиться инспекторы, проверяющие выполнение достигнутых договоренностей», — сказал он журналистам.

Гросси ранее отмечал, что договоренности между Вашингтоном и Тегераном об иранской ядерной программе без механизмов проверки останутся «всего лишь листом бумаги».

Иран начал развивать ядерную программу в 1950-е годы, в период правления шаха Мохаммада Резы Пехлеви, получив поддержку США. В 1958 году страна стала членом МАГАТЭ, в 1968 году Тегеран подписал Договор о нераспространении ядерного оружия и ратифицировал его в 1970 году. После свержения шахского режима в 1979 году и провозглашения исламской республики реализация ядерной программы была остановлена, пока власти не возобновили развитие атомных технологий в конце 1980-х годов. С 2003 года в Иране действует фетва (религиозное предписание) прежнего верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи, согласно которой создание ядерного оружия запрещено.

МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
