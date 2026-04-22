Генсек ООН приветствовал заявление США о продлении перемирия с Ираном

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном и отсрочке возобновления ударов по исламской республике, откликнувшись на просьбу пакистанского руководства предоставить Тегерану возможность сформулировать единые предложения по урегулированию конфликта. При этом американский лидер подчеркнул, что морская блокада всех портов Ирана пока остается в силе.
«Генеральный секретарь приветствует объявление США о продлении режима прекращения огня. Это важный шаг на пути к деэскалации и созданию необходимого пространства для дипломатии и укрепления доверия между Ираном и Соединенными Штатами», — сказал Дюжаррик журналистам.
Гутерреш, отметил он, призывает все стороны «воздерживаться от действий, которые могли бы подорвать режим прекращения огня, и конструктивно участвовать в переговорах для достижения устойчивого и долговременного урегулирования».