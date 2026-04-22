Освобождённый из плена в Мали геолог рассказал, что его полгода держали на цепях

Вернувшийся из плена боевиков в Мали геологоразведчик Юрий Юров заявил, что его полгода держали на цепях и морили голодом.

«По-разному относились, и хорошо, и плохо, и тяжело было. Голод и цепи, было такое где-то полгода», — цитирует его РИА Новости.

Также он рассказал, что однажды ему и его коллеге Олегу Грету пришлось пять месяцев сидеть фактически под открытым небом на пятидесятиградусной жаре.

Ранее стало известно, что российские военные освободили геологов Олега Грета и Юрия Юрова, захваченных в Африке.

Отмечается, что они были взяты в заложники в июле 2024 года на территории Нигера.

21 апреля самолёт военно-транспортной авиации ВС России доставил их в Россию.