Приставы возбудили дело об аресте активов экс-замглавы Минтранса

Дорогомиловский суд столицы 29 ноября 2024 года арестовал Семенова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Как рассказывали РИА Новости в правоохранительных органах, в деле фигурируют хищения на сумму свыше 200 миллионов рублей, события касаются 2012 года, когда он занимал должность директора департамента программ развития при Минтрансе. Также в СИЗО был отправлен Смирнов.