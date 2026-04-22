Астроном назвал благоприятное время для наблюдения за Венерой

ПЕРМЬ, 22 апр — РИА Новости. Благоприятная вечерняя видимость планеты Венеры — ярчайшего объекта на небе после Солнца и Луны — наступает с третьей декады апреля, она будет видна с территории почти всех регионов России, сообщил РИА Новости лектор Пермского планетария Виталий Францев.
Ее можно увидеть с территории большинства регионов России, за исключением Дальнего Востока.
«Сейчас благоприятная вечерняя видимость планеты Венеры. С вечера 20 апреля, 20.00 мск, фаза освещения Венеры — 90%… И до 13 июля можно будет наблюдать это явление. Венера ближе к июню окажется поближе к Земле. Можно будет попробовать увидеть более интересную фазу освещения — 75%, и попытаться с помощью фиолетового фильтра разглядеть облака на Венере», — рассказал Францев.
Он рекомендовал использовать для наблюдения за Венерой телескоп и цветные фильтры. Венера — вторая по удалённости от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы. Названа в честь римской богини любви, красоты, плодородия и процветания.