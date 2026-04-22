Астроном назвал благоприятное время для наблюдения за Венерой

«Сейчас благоприятная вечерняя видимость планеты Венеры. С вечера 20 апреля, 20.00 мск, фаза освещения Венеры — 90%… И до 13 июля можно будет наблюдать это явление. Венера ближе к июню окажется поближе к Земле. Можно будет попробовать увидеть более интересную фазу освещения — 75%, и попытаться с помощью фиолетового фильтра разглядеть облака на Венере», — рассказал Францев.