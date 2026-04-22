«У технологии масса применений»: в России прошли испытания новой системы связи и навигации для БПЛА

Система связи «ГЕОКОСМОС» впервые в России обеспечила управление разными типами беспилотников на расстоянии свыше 100 км без использования спутниковой связи. Об этом сообщил производитель — компания ZALA. Технология в ближайшей перспективе позволит создать единую суверенную экосистему управления и навигации для беспилотной авиации РФ, заверили на предприятии. Кроме того, в РФ развивается и спутниковая связь: в конце марта на орбиту были выведены первые 16 спутников «Рассвет» компании «Бюро 1440». Аналитики не исключают, что в обозримой перспективе Москва станет одним из лидеров в области космической связи и удалённого управления дронами.