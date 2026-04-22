«У технологии масса применений»: в России прошли испытания новой системы связи и навигации для БПЛА

Система связи «ГЕОКОСМОС» впервые в России обеспечила управление разными типами беспилотников на расстоянии свыше 100 км без использования спутниковой связи. Об этом сообщил производитель — компания ZALA. Технология в ближайшей перспективе позволит создать единую суверенную экосистему управления и навигации для беспилотной авиации РФ, заверили на предприятии. Кроме того, в РФ развивается и спутниковая связь: в конце марта на орбиту были выведены первые 16 спутников «Рассвет» компании «Бюро 1440». Аналитики не исключают, что в обозримой перспективе Москва станет одним из лидеров в области космической связи и удалённого управления дронами.
Российский производитель беспилотных систем ZALA, выпустивший барражирующий боеприпас «Ланцет», объявил об успешном испытании новейшей системы связи и навигации «ГЕОКОСМОС». По данным разработчиков, им впервые удалось добиться удалённого управления несколькими БПЛА на дистанции свыше 100 км.
«Разработанная компанией ZALA отечественная высокоточная система связи и навигации “ГЕОКОСМОС” впервые в России обеспечила безопасное эшелонирование и дистанционное управление разнотипными БАС (беспилотными авиационными системами. — RT) на расстояниях более 100 километров без использования спутниковой связи», — рассказали в компании.
Как уточнили в ZALA, в ходе испытания была продемонстрирована защищённая линия управления и контроля беспилотных авиационных систем и независимой навигации.
Суверенная сеть управления.
В тестировании инновационной разработки использовались беспилотник ZALA T-20 и «Аист» от «Дрон Солюшнс». При этом БПЛА, как отмечают в ZALA, находились за горизонтом вне прямой радиовидимости, а полёт осуществлялся параллельными курсами с эшелонированием по высоте.
«В ходе испытаний система “ГЕОКОСМОС” подтвердила совместимость с бортовыми системами обоих производителей и соответствие требованиям пунктов поручения Президента РФ», — сообщили в пресс-службе ZALA.
По словам разработчиков, технология в «ближайшей перспективе» позволит создать единую суверенную экосистему управления и навигации для беспилотной авиации России, реализуя концепцию бесшовного цифрового неба в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
Напомним, система «ГЕОКОСМОС» была впервые представлена на международном форуме «Беспилотные системы: технологии будущего» в Москве в 2025 году. Этот проект призван обеспечить работу авиационных комплексов даже в условиях полного отсутствия или активного подавления традиционных каналов связи и навигации.
«Система функционирует в широком диапазоне частот, что обеспечивает стабильную, защищённую связь и высокую скорость передачи данных. Уникальный алгоритм позволяет точно определять местоположение участников системы даже по сигналу одной базовой станции, а увеличение их числа значительно повышает точность и расширяет зону покрытия», — говорится в материалах ZALA.
Примечательно, что в навигационный комплекс могут интегрироваться и привычные пилотируемые самолёты. Таким образом, как подчёркивают разработчики, снижается зависимость от GPS, «ГЛОНАСС», сетей сотовой связи и достигается высокая безопасность воздушного движения.
«Насыщение комплексами ZALA “ГЕОКОСМОС” гражданского сектора позволит оперативно оснащать силовые структуры, операторов БВС и предприятия критически важной инфраструктуры отечественной системой связи и навигации, не зависящей от внешних факторов», — отмечает производитель.
В беседе с RT военкор Алексей Кожевников предположил, что подобная технология может значительно усилить возможности России в сфере производства и управления беспилотниками.
«Конечно, на ум сразу приходит военная область. Создание так называемых роев дронов, координация между боевой авиацией, БПЛА и людьми на земле. Однако и в гражданском секторе у технологии масса применений. От сельского хозяйства и наблюдения до дронов-доставщиков в городах», — считает Кожевников.
Орбитальный интернет.
Параллельно в России развивается и направление космической связи и передачи данных.
Напомним, 23 марта 2026 года на орбиту были выведены первые 16 спутников «Рассвет», выпущенные компанией «Бюро 1440». По данным разработчика, находясь на удалении в 800 км от Земли, устройства обеспечивают передачу данных со скоростью до 1 Гбит/с и задержкой всего до 70 мс.
«Запуск первых аппаратов целевой группировки — переход от экспериментов к созданию сервиса связи… Впереди — десятки запусков и сотни спутников российской низкоорбитальной группировки для сервиса связи с глобальным покрытием», — сообщили в компании.
Как пояснили в «Бюро 1440», спутники выполняют функцию базовой станции 5G на орбите. Между собой они «общаются» по лазерному каналу связи, а на землю транслируется мощный радиосигнал.
«(Лазерные терминалы. — RT) используются для достижения глобального покрытия, обеспечивают высокоскоростную межспутниковую связь и снижают потребность в большом количестве шлюзовых станций на земле», — говорится в материалах «Бюро 1440».
По данным производителя, спутниковый интернет «Рассвет» может найти применение в геологоразведке, авиации, судоходстве, железнодорожной сфере, образовании, медицине и многих других.
В начале апреля генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на пленарном заседании Российского космического форума сообщил, что в ближайшее время группировка спутников будет расширена.
«Две недели назад мы успешно вывели на орбиту 16 серийных аппаратов нашей новой современной низкоорбитальной системы широкополосного доступа в интернет с космодрома Плесецк. Сейчас уже эти аппараты переданы оператору на управление, и в ближайшее время будут ещё серийные пуски, чтобы довести группировку до заданных характеристик», — заявил Баканов.
По информации Интерфакс, начало коммерческой эксплуатации «Рассвета» намечено на 2027 год. При этом первые тесты с клиентами пройдут уже в текущем году.
В разговоре с RT военный эксперт Алексей Леонков заметил, что появление в России широкополосного спутникового интернета открывает целый ряд новых возможностей по цифровизации страны.
«Безусловно, такая система нужна. Все же прекрасно понимают, что делать ставку на зарубежные решения вроде американского Starlink — неактуально. Очередные санкции могут просто парализовать всю работу. Поэтому переход на полностью отечественную систему более чем необходим», — подчеркнул эксперт.
«Сокращаем разрыв».
Как подчёркивают специалисты, развитие спутниковой связи, беспилотников и методов удалённого управления тесно связаны.
С точки зрения Алексея Леонкова, взаимная интеграция данных технологий поможет России в реализации в том числе национальных интересов.
«Есть направление, связанное с контролем Северного морского пути, оказания помощи в навигации и наблюдении. Нефтегазовая отрасль, сельское хозяйство, предотвращение лесных пожаров. Беспилотники с устойчивым управлением для этого как нельзя кстати. В свою очередь, стабильный доступ в сеть позволил бы решить многие актуальные задачи, упростить коммуникацию и ускорить принятие решений», — подытожил эксперт.
Он также подчеркнул, что Россия демонстрирует высокие темпы развития космической связи и систем удалённого управления. По его мнению, в будущем РФ займёт место среди лидеров данной отрасли.
«Процесс уже запущен. Россия уверенно сокращает разрыв с такими странами, как США и Китай. РФ однозначно войдёт в число ведущих стран», — резюмировал Леонков.