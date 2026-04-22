Марочко: контроль над Ветеринарным позволяет ВС РФ наступать с двух направлений

ЛУГАНСК, 22 апреля. /ТАСС/. Установление контроля над Ветеринарным Харьковской области позволяет военным РФ наступать сразу в двух направлениях: на юг и запад, формируя буферную зону у белгородского приграничья. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«После освобождения Ветеринарного наш военнослужащие смогут продвигаться как в южном, так и в западном направлениях. Кроме того, одновременно с продвижением на данном участке будет формироваться буферная зона в приграничье с Белгородской областью», — сказал он.
21 апреля в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Ветеринарное Харьковской области.