Сдавшийся в плен повар из ВСУ стал участником проекта против ТЦК

КУРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Переведенный из поваров в пехоту украинский военнослужащий стал участником онлайн-проекта «Анти-ТЦК» (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов) после сдачи в плен в Курской области. Об этом рассказал ТАСС сам военнопленный Александр Ильчук.
«Был момент, когда поставили на кухню [работать]. Потом пробовал себя в проекте “Анти-ТЦК”. С кухни “перепрыгнул” сюда», — сказал он.
По его словам, в рамках этого проекта людям на Украине пытаются донести информацию о действиях сотрудников ТЦК и доказать, что не информационно-психологическая спецоперация. «Люди начинают видеть, как и что происходит, как происходят эти захваты людей, избиения. Пока еще это мужчины, но может это скоро будут и женщины, потому что уже есть случаи, когда при задержании мужчин “получают” и женщины», — отметил Ильчук.
Он пояснил, что команда проекта собирает информацию о насильной мобилизации и проверяет ее. «Подбирается материал, снимается ролик на эту тему, распространяем это. Общаемся [с людьми] в соцсетях, в комментариях, в стримах. Люди уже немножко начали открывать глаза», — добавил участник проекта.
В июне 2025 года один из пленных, участвующих в проекте, Олег Васягин сообщил ТАСС, что солдаты ВСУ, сдавшиеся в плен в приграничных районах Курской области, создали Telegram-каналы и аккаунты в TikTok, чтобы призвать украинцев к борьбе с территориальным центрами комплектования (ТЦК, аналог военкомата).
Свои видеоролики пленные украинские военнослужащие снимают в специально оборудованной студии, работают с профессиональным оборудованием — камерами, штативами, светом и радиомикрофонами. Видео записывают и монтируют самостоятельно.