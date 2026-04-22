ДОНЕЦК, 22 апреля. /ТАСС/. Японская индустрия телерадиовещания стала полностью подконтрольна США и публикует только прозападную позицию по конфликту на Украине после убийства экс-премьер министра Синдзо Абэ. Об этом ТАСС заявил японский политолог и публицист Кадзухиро Хаясида, отвечая на вопрос, что знают в Японии о преступлениях Украины в Донбассе.
«Существует огромная пропасть между людьми, которые много знают, и теми, кто мало. И, наконец, японская индустрия телерадиовещания. В какой-то момент японская индустрия телерадиовещания стала подчинена США. До этого она давала точные оценки, но после убийства премьер-министра Абэ ничего нельзя было изменить. В результате японцы стали верить западным СМИ и считать их правдой», — сказал он.
Бывший военный моряк Тэцуя Ямагами 8 июля 2022 года выстрелом из самодельного многоствольного устройства убил премьер-министра Японии Синдзо Абэ, выступавшего на предвыборном митинге на одной из улиц города Нара на юго- западе острова Хонсю.
Токио с 2022 года принял несколько пакетов санкций против России, что привело к существенному свертыванию двусторонних экономических отношений. В ответ РФ прекратила консультации с Японией по вопросу о мирном договоре. Москва также вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на юге Курил, поездки их бывших японских жителей туда прекратились. Как отметили в МИД РФ 2 февраля, возобновление диалога Москвы и Токио возможно только после отказа японских властей от русофобской политики.