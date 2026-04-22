Военные из более чем 30 стран обсудят планы по открытию Ормуза

В Лондоне пройдет конференция военных стратегов по Ормузскому проливу.

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Военные стратеги из более чем 30 стран соберутся в среду на конференции в Лондоне для обсуждения планов по возобновлению судоходства в Ормузском проливе, сообщает министерство обороны Великобритании.

«Военные стратеги из более чем 30 стран сегодня (22 апреля, среда) поспособствуют достижению прогресса (в деле — ред.) подробного планирования открытия Ормузского пролива в ходе двухдневной конференции в Великобритании», — говорится в пресс-релизе МО, опубликованном на сайте британского правительства.

Согласно публикации, мероприятие пройдет в постоянном объединенном штабе на севере Лондона. Отмечается, что обсуждения будут основываться на результатах саммита 51 страны в Париже на прошлой неделе.

Более 50 стран, принявших 17 апреля участие в парижском саммите по Ормузскому проливу, приветствовали заявление Ирана об открытии водного пути. Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что Великобритания и Франция возглавят международную военную миссию по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе, как только позволят обстоятельства.

ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше