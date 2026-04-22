Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вывезенная из Ливана девочка рассказала, что рада приехать в Россию

Девочка, вывезенная из Ливана, рассказала, что рада не жить при бомбежках.

ДОМОДЕДОВО, 22 апр — РИА Новости. Девочка Ева, вместе с родными и другими россиянами вывезенная спецбортом МЧС из Ливана, рассказала, что рада приехать в Россию из подвергшейся многочисленным ударам ближневосточной страны.

Во вторник в аэропорту «Домодедово» приземлился борт МЧС, которым из Ливана прибыли граждане России и члены их семей — всего 73 человека, в том числе 33 ребенка. Ранее этот борт доставил в Бейрут свыше 27 тонн гуманитарной помощи.

«(Самое страшное в Ливане — ред.) то, что все время бомбы летели», — сказала девочка журналистам в аэропорту.

Она добавила, что очень рада приезду с родными в Россию.

Эскалация конфликта между Израилем и Ливаном началась 2 марта на фоне ударов по Ирану со стороны Израиля и США. Тогда ливанское движение «Хезболлах» встало на сторону Тегерана. С 16 марта Израиль вел наземную операцию на юге Ливана и наносил удары по ливанским городам, включая столицу.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней начиная с 00.00 по местному времени (совпадает с мск) 17 апреля.