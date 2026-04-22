Вывезенная из Ливана девочка рассказала, что рада приехать в Россию

ДОМОДЕДОВО, 22 апр — РИА Новости. Девочка Ева, вместе с родными и другими россиянами вывезенная спецбортом МЧС из Ливана, рассказала, что рада приехать в Россию из подвергшейся многочисленным ударам ближневосточной страны.
Во вторник в аэропорту «Домодедово» приземлился борт МЧС, которым из Ливана прибыли граждане России и члены их семей — всего 73 человека, в том числе 33 ребенка. Ранее этот борт доставил в Бейрут свыше 27 тонн гуманитарной помощи.
«(Самое страшное в Ливане — ред.) то, что все время бомбы летели», — сказала девочка журналистам в аэропорту.
Она добавила, что очень рада приезду с родными в Россию.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней начиная с 00.00 по местному времени (совпадает с мск) 17 апреля.