Россия учтет угрозы НАТО, Британии и Франции в ядерной сфере

Президент Франции Эммануэль Макрон в мартовском выступлении о политике ядерного сдерживания заявил, что его страна должна ужесточить свою ядерную доктрину перед лицом новых угроз. Поэтому он распорядился увеличить количество французского ядерного оружия. По словам Макрона, Франция также должна рассмотреть возможность расширения своей ядерной стратегии на всю Европу, но при этом должна сохранять свой суверенитет. По его словам, к инициативе присоединились уже восемь стран, которые смогут принимать участие в ядерных учениях Франции.