Россия учтет угрозы НАТО, Британии и Франции в ядерной сфере

«Все возникающие в связи с этим потенциальные угрозы для нашей страны будут учитываться в рамках стратегии развития российских сил ядерного сдерживания», — сказал Грушко.
По его словам, «бесконтрольное наращивание общенатовского ядерного потенциала» потребует со стороны РФ «тщательного учета в собственном военном строительстве и планировании».
«Ранее о наращивании своих ядерных потенциалов было объявлено Великобританией, и также под антироссийскими лозунгами. Вполне очевидно и то, кому адресована ядерная риторика Парижа и против кого направлены его практические действия в этой сфере. Стоит отметить, что подобные замыслы вынашиваются на фоне масштабной милитаризации европейского континента», — заключил Грушко.
Президент Франции Эммануэль Макрон в мартовском выступлении о политике ядерного сдерживания заявил, что его страна должна ужесточить свою ядерную доктрину перед лицом новых угроз. Поэтому он распорядился увеличить количество французского ядерного оружия. По словам Макрона, Франция также должна рассмотреть возможность расширения своей ядерной стратегии на всю Европу, но при этом должна сохранять свой суверенитет. По его словам, к инициативе присоединились уже восемь стран, которые смогут принимать участие в ядерных учениях Франции.
В понедельник Макрон заявил, что рабочие группы Франции и Польши встретятся в ближайшие недели для конкретизации форм сотрудничества в области ядерного сдерживания. Среди тем, которые стороны рассмотрят, он назвал обмен информацией, совместные учения и, вероятно, развертывание сил.