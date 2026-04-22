Юрист Хаминский: клиенты банков могут вернуть полную стоимость навязанных услуг

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал агентству «Прайм», что клиенты банков могут вернуть полную стоимость навязанных им услуг.
Сегодня, по его словам, многие граждане сталкиваются с тем, что у них списывают деньги за страховки и подписки, которые они не подключали. При этом юрист подчеркнул, что с сентября 2025 года такие действия банков запрещены, и заранее проставленная отметка в онлайн-форме о согласии на дополнительные услуги является однозначным нарушением.
«Если клиент обнаружил навязанные услуги, нужно обратиться в банк с заявлением об отказе и возврате денег. Во многих случаях действует “период охлаждения”, позволяющий вернуть полную стоимость», — пояснил Хаминский.
Юрист добавил, что в случае, если банк отказывает, следует жаловаться в Банк России или Роспотребнадзор.
Ранее юрист Елена Богданова назвала незаконным требование оплаты за процедуры, проведённые без предварительного согласования стоимости.