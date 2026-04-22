CNN: Рубио вновь поучаствует в переговорах Израиля и Ливана в Вашингтоне

Госсекретарь США Марко Рубио вновь станет участником прямых ливано-израильских переговоров, второй раунд которых пройдёт 23 апреля в Вашингтоне, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.
Представлять Ливан и Израиль на встрече снова будут послы этих стран Нада Хамаде-Моавад и Йехиэль Лайтер. Кроме них и Рубио, как ожидается, на мероприятие придут американские послы в Ливане и Израиле Мишель Исса и Майк Хакаби. Также в переговорах будет участвовать советник Госдепартамента США Майкл Нидхэм.
Напомним, предыдущие переговоры Ливана и Израиля в Вашингтоне состоялись 14 апреля. Посол Йехиэль Лайтер позитивно оценил первый раунд предварительных контактов. Дипломат уточнил, что обсуждения проходили в конструктивной атмосфере. По его утверждениям, стороны якобы продемонстрировали совпадение позиций по ключевому вопросу — необходимости противодействия шиитской организации «Хезболла».
16 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Ливан и Израиль достигли договоренности о перемирии на 10 дней. Он также рассказал, что поручил американскому вице-президенту Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Соединённых Штатов Марко Рубио и председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэну Кейну «работать с Израилем и Ливаном» для достижения долгосрочного мира.