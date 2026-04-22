Глава РКС Степашин: хранение книг иноагентов не запрещено, но в магазинах их нет

Хранение книг иноагентов дома не запрещено, однако в магазинах и библиотеках их уже нет, заявил в интервью aif.ru президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин.
«Никто, конечно, книги иноагентов не сжигал и не выбрасывал. Дали возможность их распродать, но дополнительные тиражи издательства не печатают. В библиотеках таких книг тоже нет», — сказал он.
При этом Степашин подчеркнул, что держать дома такие издания никто не запрещает.
«Пускай — книги-то сами по себе могут быть хорошие… Они тогда писали совершенно нормальные вещи. А то, что они потом выбрали другой жизненный путь, — ну, это их проблемы», — добавил глава РКС.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет заинтересовался произведениями детского писателя Григория Остера. Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение проверить книги автора после заседания Координационного совета по вопросам помощи детям.
21 апреля также поступали сообщения о задержании четырёх сотрудников «Эксмо АСТ». Издательство подозревают в распространении ЛГБТ*-литературы.
* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.